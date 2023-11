Het is allemaal niet heel erg moeilijk. Ik heb het hier in het verleden al vaker geopperd. Indien de politie het te druk heeft om daar veel meer tijd aan surveillance etc in te steken - wat ze dacht ik altijd beweren - dan zet je het leger in. Die hebben toch niet veel omhanden als ze in Nederland zitten.

Buitengewone problemen vragen om buitengewone oplossingen. Voor die AZCs in Ter Apel en Budel stel je een avondklok in. Bv: om 20.00 uur moet alles en iedereen binnen zijn. De toegangs-/uitvalswegen van en naar het AZC laat je bewaken door het leger. Wordt er na 20.00 uur nog iemand buiten getroffen, dan krijgt die figuur één waarschuwing. Gebeurt het nog een keer, dan wordt zo iemand uit de asielprocedure genomen en voor onbepaalde tijd (tot uitzetting) opgesloten in de reguliere gevangenis. Gaat de VN en/of de EU mekkeren dat dat niet mag, dan verwijzen we die lieden naar - bv - Marokko, en dat ze er bij Marokko maar op moeten aandringen hun eigen criminele gespuis terug te nemen. Zelfde hier met de Raad van State, Vluchtelingenwerk, etc. Je moet eerst de wet zo veranderen dat eea mogelijk is, zodat die lieden niets meer te zeiken hebben.

Het kan echt allemaal, op voorwaarde dat het prioriteit heeft en de wil er is. En daar schort het in dit land aan, al ca 4 decennia. De wil is er niet en het heeft geen prioriteit. Maar dat wil niet zeggen dat eea niet kán.