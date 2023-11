Waar moet u toch zijn voor uw shownieuws als u GeenStijl niet had? Juist, op al die andere websites, maar nu staat het ook op GeenStijl en dan kunt u in de comments weer heel ingewikkeld doen. Het belangrijkste nieuws van de dag: Maik de Boer heeft nog maar een paar maanden te leven. Niet dat hij ziek is, maar dat denkt hij. "Maik heeft namelijk altijd geweten dat hij op zijn 62ste zal komen te overlijden." Maik is binnenkort jarig. Nou Maik, smeer nog lekker wat van die kattenpaté op je kop, mogelijk helpt het. Het was ook schrikken voor Orgel Joke. De arts vertelde tegen Orgel Joke dat haar bloedwaardes niet goed waren. Maar dat was een foutje. Maxime Meiland ziet er niet meer uit als een jonge Bartina Koeman. Ze ziet eruit als een jonge Bartina Koeman na een cosmetische ingreep. Johnny de Mol gaat weer betaald door zijn vader seks hebben met ontelbaar veel vrouwen. Het als televisieprogramma vermomde bordeel staat dit keer ergens in Afrika. De staart van Gijs Staverman (honderd jaar terug sekssymbool) wordt opgehangen in het Mediamuseum in Hilversum. Leg de Tena Lady maar klaar want dat wordt doorlekken! Caroline Tensen werkt 4,5 uur per dag. Maar daarnaast trekt ze als ambassadeur van de Nationale Postcode Chantage arme en naïeve bejaarden de laatste eurootjes uit de portemonnee en dat is ook een soort werk. Prinses Laurentien vindt haar kerel prins Constantijn helemaal geweldig. "'s Ochtends staan wij bij het tandenpoetsen de samenleving al te bespreken." En 's avonds neuken natuurlijk! Enfin succes ermee, u bent weer bij.