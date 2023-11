Ergens in de jaren '70 is het mis gegaan; vanaf toen vonden steeds meer journalisten, mede geïnspireerd door "Het Schooltje" (de School voor Journalistiek te Utrecht) dat een journalist in de eerste plaats een activist hoorde te zijn. Een activist voor 'de goede zaak', uiteraard. Die 'goede zaak' was uitsluitend zichtbaar als je naar links keek. Want de uitzichten naar alle andere richtingen waren dichtgemetseld.

Inmiddels zitten we al langere tijd opgescheept met een tweede generatie van dit soort journalisten; opgevoed, gevormd & geïndoctrineerd door de "generatie van '68'', de spijkerpakken- en Palestijnse sjaaltjesdragers die dweepten met Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Tse Tung (inmiddels Mao Zedong), Che Guevara, Fidel Castro, Pol Pot en Yasser Arafat.

Het nageslacht hiervan is een generatie met bitter weinig historisch besef, een destructief cultuurrelativisme, een ingekankerde 'weg met ons'-houding, een surplus aan zelf-overschatting, gepaard gaand aan stuitende oppervlakkigheid en een beroerde kennis van de Nederlandse taal.

Ik vraag me af hoe lang dat weer gaat duren voordat het ooit weer goed komt.

Íf, at all.