De politie is weer eens niet van de snelle want vandaag een bericht over een dude die ACHT MAANDEN GELEDEN met een kettingslot meermaals inslaat op een man in een scootmobiel. En hard ook want de kwestie wordt beschouwd als poging tot doodslag. Een en ander vond plaats op maandag 27 februari op de Blasisusstraat. Op zaterdag 1 april komen ze elkaar weer tegen, dan blijft het bij bedreigingen en schelden. Enfin, als u zich nog wat kan herinneren van de voorvallen hier melden.

Annabel weet een oplossing