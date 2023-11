@Après toi | 15-11-23 | 11:50: in Marokko is er taxe foncière and is based on the value of the property. The tax rate varies depending on the location of the property, with rates generally ranging from 0.1% to 2% of the property’s value. CGT is imposed on the sale of property in Morocco, and the rate is 30%. (Maar er gaat veel, zeer veel zwart dus deze is nauwelijks van toepassing). Verder... income tax

0 to 30,000 Exempted

30,001 to 50,000 10%

50,001 to 60,000 20%

60,001 to 80,000 30%

80,001 to 180,000 34%

More than 180,000 38%

Denk u nog dat het klopt wat u schrijft?