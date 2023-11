Er gaat niets veranderen in Nederland als er geen ècht keiharde maatregelen omtrent immigratie worden genomen, en de instroom echt wordt gestopt, en niet beperkt, en illegalen en criminele statushouders daadwerkelijk worden uitgezet, en dus niet meer terugkomen.

We zitten in een neerwaartse spiraal van geweld, criminaliteit, intimidatie, terreurdreiging etc. Alle problemen zijn links of rechtsom gerelateerd aan immigratie. Ook woningnood en overbelaste zorg. Wie dit niet ziet is naïef en kijkt weg.

De sfeer is al grotendeels verziekt en het is al een puinhoop in vele steden en zelfs dorpen.

Om het niet laten escaleren zullen we on-Nederlandse maatregelen moeten nemen.

Ik zie dat de toekomstige coalitie niet doen.

Dus er verandert niets.