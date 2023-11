Het Al-Shifa-ziekenhuis. Volgens de moordende, verkrachtende en kinderontvoerende terreurclub Hamas een doodnormaal ziekenhuis waar mannen, vrouwen, kinderen zorg krijgen. Volgens heel veel andere mensen niet. Althans, een ziekenhuis is het wel, maar niet een doodnormale: het complex wordt door Hamas gebruikt voor de terroristische activiteiten teneinde Israël van de aardbodem te vegen. Het "ziekenhuis" is al enige dagen het centrum van de strijd van de grondoperatie in de Gazastrook; afgelopen nacht en hedenochtend hebben IDF-militairen het complex bestormd. Er zijn soldaten ín het gebouw, en tanks op het complex. IDF: "IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity. (...) In recent weeks, the IDF has publicly warned time and again that Hamas' continued military use of the Shifa hospital jeopardizes its protected status under international law, and enabled ample time to stop this unlawful abuse of the hospital. Yesterday, the IDF conveyed to the relevant authorities in Gaza once again that all military activities within the hospital must cease within 12 hours. Unfortunately, they did not." WAUW. We bloggen door. Later meer.

Update 06:59 - "The Al-Shifa Medical Center in Gaza City is now under the Total Control of Israeli Forces, with attempts being made to enter the Terror Complex beneath the Hospital."

Update 07:07 - We kunnen het niet verifiëren maar DIT zouden de eerste beelden zijn vanuit het ziekenhuis. Kijk maar eens en pin ons er niet op vast