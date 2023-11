Volgens deze VVD-er zit 't toch net even anders:

Harbers ontkent dat het besluit is gevallen omdat de Verenigde Staten hebben gedreigd om vluchten van KLM niet meer toe te laten in Amerika.

Harbers: "Zo ver is het niet gekomen. De VS hebben wel een eerste stap aangekondigd die KLM zou kunnen raken. Maar toen de EU aangaf dat zij ook van oordeel zijn dat het niet kan zoals wij wilden, hebben we besloten het krimpplan voor de korte termijn stop te zetten."

Jan Boomhouwer, bestuurslid van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) vindt de "powerplay" uit de VS schandalig. "Omwonenden worden hier fors op achterstand gezet, het effect op hen is desastreus", zegt hij tegen de NOS.

Volgens hem kan dit alleen gebeuren als er flink "gemopperd" is vanuit de EU en de VS. Boomhouwer: "De inkt van het besluit was allang droog en zelfs dan nog wordt de zaak teruggedraaid." (Bron: NOS)