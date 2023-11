Kijk. Er is ook beeld

Afgelopen vrijdag zette docu-festival IDFA een verklaring online over de activisten die met een 'From the river to the sea, Palestine will be free'-spandoek het podium opklommen en een applausje kregen van directeur Orwa Nyrabia (u las dat op GeenStijl, bedankt voor de verwijzing aan GEEN ENKEL MEDIUM, red). Maar kennelijk zijn er inmiddels 11 (elf) documentairemakers die zich hebben teruggetrokken van het documentairefestival. Nu zult u misschien denken 'wat flauw van die documentairemakers, het IDFA heeft toch zijn excuses aangeboden'. Maar. Ze trekken zich terug JUIST VANWEGE die excuses. "Onder anderen de Palestijnse Basma al-Sharif, die een juryrol vertolkte en vier van haar korte films zou presenteren, heeft zich teruggetrokken, meldde NRC maandag al. Ook de Filipijnse filmmaker Miko Revereza (van de film Nowhere Near), de Iraanse Maryam Tafakory (Mast-del) en de Britse Charlie Shackleton (Lateral) (verdomme niet Charlie Shackleton van Lateral, red.) doen niet langer mee."

Nou wij die verklaring (van 10 november) checken. Blijkt er ook al een extra verklaring (van 12 november) te bestaan. Maar in allebei die verklaringen staat echt helemaal niets raars. Er staat niet dat je geen kritiek op Israël mag hebben. Er staat niet dat Israël lekker bezig is. Er staat zelfs niet dat je geen 'From the river to the sea, Palestine will be free' mag zeggen. Er staat alleen dat IDFA de slogan 'From the river to the sea, Palestine will be free' niet steunt. En dat leidt nu dus tot het terugtrekken van deze filmmakers. Wat zullen we hun oorspronkelijke en artistieke blik op de wereld missen zeg.

Hier staat niks geks

Hier ook niet

Maar kennelijk is het een stuk erger dan dit