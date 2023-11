Dat is zo’n irritante eigenschap van de islam in Europa (elders in de wereld ook wel) het wentelen in slachtoffer schap. Oh allah, waarom moeten wij altijd zo leiden? Och allah, verlos ons van deze pijn. Oh allah waarom haten ze ons?

english.alarabiya.net/views/news/midd...

mesbar.org/exploiting-narrative-victi...

Dat in combinatie met een andere manier van organiseren, een ander fundament dan die in onze Christelijke cultuur maakt dat we elkaar ook niet goed begrijpen. En dat schuurt en botst met tijd en wijle.

Daarom ben ik van mening dat het beter is elkaar te respecteren en elk onze eigen plek te hebben. Europa is nu eenmaal een cultureel Christelijk continent waar de spanningen stijgen tussen een groeiende bevolking die vanuit een ander fundament de wereld beschouwd.

Daarom denk ik dat het beter is voor iedereen als het percentage, het aandeel islam relatief klein wordt gehouden desnoods wordt gereduceerd door illegale overlastgevers en radicalen te deporteren.

Nederland en de EU zouden er goed aan doen te discrimineren op grond van religie, waarden en kennis bij het toelaten van (grote) groepen vluchtelingen. Naar mijn idee is dat in het beste belang van verschillende groepen.