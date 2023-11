Heeft u eerst de hele dag achter uw bureau zitten bikkelen op uw ninetofive-baan, daarna een uur in de forensenfile gestaan, om vervolgens uw prakkie naar binnen te schuiven, de kinderen naar bed te jongleren en het servies in de vaatwasser te mikken en denkt u eindelijk tijd te hebben voor een uurtje rust op de bank voordat u onder de dekens duikt en het riedeltje morgen weer van voren af aan begint, kan dat ook al niet meer. U moet namelijk meer bewegen van de overheid en minder tijd op uw derrière doorbrengen. Het RIVM concludeert dat 44,3 procent van de Nederlanders vorig jaar onvoldoende bewoog en zicht daarmee niet aan de beweegrichtlijnen (wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief bewegen, dat u het even weet) houdt. En daarom maakt de RIVM zich zorgen, want zitten is tenslotte het nieuwe vlees eten, wat het nieuwe alcohol drinken is, wat het nieuwe roken is. Voor u het weet ligt u te dik in de kist of nog duurder erger in een ziekenhuisbed en dat moeten we niet willen met zijn allen. Dus hup van die bank met die luie reet en hardlopen, fietsen (maar niet elektrisch en zeker niet op zo'n fatbike) of met gewichten wapperen. Als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor de overheid.

