Je moet grappen nooit uitleggen, en al helemaal niet als ze niet grappig zijn. Maar dit is dus geen kritiek op Nederland, of op Israël, of steun voor Hamas (hoe kúúún je dat er nou in zien?, red.) maar gewoon satire. Van een Nederlandse publieke omroep. Die opkomt voor de verdrukten in de samenleving. En die dus altijd aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Zo is de VPRO. Die staat juist aan de goede kant! En Nederland juist niet! Of nou ja juist wel! Of is dat nou net de grap?