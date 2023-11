:

@BASinnic | 13-11-23 | 23:12:

De mens heeft een voorkeur voor het kwaad, maar door zijn wil uit handen te geven aan God is hij ineens tot mooie dingen in staat.

Ik luisterde eerder vandaag de meest recente podcast van de Amerikaanse pastoor John MacArthur en daarin sprak hij over het moment dat kinderen hun onschuld en dus Gods bescherming verliezen (excuses voor het Engels):

"I've had people ask me through the years: "How do you know when the age of accountabilty or culpability is?" It's not a certain age or certain time, it's different for every child.

Here's the key: you know when your children have reached that age because accepting the Gospel is DIFFICULT. Submitting to the law of God is DIFFICULT. (...) Understand this: true salvation is hard. And you'll know when your child reaches the point when it must be saved, because it's not as easy as it was when they were six and seven and they were compliant. Why? Because they've become mature enough to refuse Good and choose Evil. You know your children have reached that age, not because they can believe, but because it's a struggle."