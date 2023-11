Haha wat een topic comique wederom.

Instinctief heb k een pokkehekel aan die Tim den Besten (whats in a name).

Maar goed, Waku Waku was natuurlijk wel een tof lief program, voor jong en oud.

K herinner me met name altijd de pluche knuffels die her en der stonden opgesteld.

En dan met natte haartjes op de bank. Kijken naar beestjes en wat grotere beesten.

Overigens heb k een haaienfobie. Of alles wat in oceanen rondstruikt, for that matter.