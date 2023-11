Nu werk ik al vele jaren in de energie sector en de laatste 15 bij netbeheerders. Ik kan je zeggen dat de kosten voor de transitie geheel voor rekening mogen komen voor incompetente activistische politici zoals timmertrans die niet aan de kernenergie willen en voor geldwolven van zonnepanelen en windmolens. Waarom? Centrale opwek vanuit een paar plekken in Nederland zorgt voor een simpel netwerkwerk van opwek en afname welke qua capaciteit relatief eenvoudig kan worden gesized en beheerd. We gebruiken daarnaast net zoveel stroom als dat we 15jr geleden deden. Het probleem zit m in de decentrale opwek die echt OVERAL de spuigaten uitloopt. Iedere gek levert tegenwoordig stroom en het is geheel niet balanceerbaar. Er is echt maar 1 echte oplossing om 'de energietransitie' mogelijk te maken, en dat is kernenergie. Zelfs de laadpalen voor je gekke batterij Tupperware bakkie opladen is daarmee nog steeds heel goed te doen. Het zou NOG beter zijn als dat opladen dus niet renkoste van het stroomnet gaat, maar via een waterstofcel.

We zijn er dus met zn allen gewoon ingestonken door te luisteren naar die achterlijke klootviolen van Greenpeace en hun aanhangers die allerlei milieu verontreinigende, natuur vernielende, ruimteopslurpende en uitzichtverpestende leefomgeving kapotmakende 'oplossingen' gingen maken.

Laten we vooral kinderen tot 25 stemrecht geven want dat balanceert beter uit... die jonkies hebben totaaaaaal geen idee van oplossingen. Die denken alleen maar in utopiaanse kokervisies.

was getekend.. Hammerman