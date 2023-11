Hoe is Nederland toch veranderd in deze naargeestige regelhel waarin we tegenwoordig leven en waarom greep niemand in? Wanneer hebben we onze menselijkheid ingeleverd en ons volledig overgeleverd aan ambtenaren met een regels-zijn-regels-mentaliteit van het niveau waarvan we eerder nog zeiden dat we die nie wieder zouden doen? Voor het weekend hadden we al huisartsen die ook in noodgevallen gewoon een parkeerprent krijgen en nu zit er in Arnhem een Penitentiaire Inrichting vast in de verwilderde begroeiing van het overwoekerde regeltjesbos. Het was nota bene één van de gedetineerden die zich via zijn advocaat afvroeg of de gevangenis wel een vergunning had voor de nieuwe hekken, camera’s, lichtpalen en de constructie om te voorkomen dat helikopters kunnen landen. "Volgens de advocaat hebben meerdere gevangenen die hij bijstaat er moeite mee dat de veiligheidsmaatregelen werden genomen zonder dat aan het bestemmingsplan is voldaan." Tuurlijk, de wet overtreden was geen probleem, maar het bestemmingsplan is plotseling heilig voor deze traliesstaarders. In plaats van de bemoeizuchtige criminelen te vertellen dat ze hun kop moet houden en hun zonden dienen te overdenken, neemt de Omgevingsdienst Regio Arnhem de zaak serieus en is het voornemens "handhavend op te treden" tegen de PI Arnhem. Regels zijn tenslotte regels in dit land.