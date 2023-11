Het is mij niet zo opgevallen dat Israel erg bezig is met antisemitisme. Die zijn vooral bezig met een oorlog tegen een terroristische organisatie die hen neemt kennelijk brede steun heeft aangevallen uit Gaza.

Wanneer we in deze tijd horen van het enorm oplaaien van antisemitisme, dan is dat hier in Europa, en meen ook in Australië, VS enzo. Het is gewoon een feit dat de incidenten met honderden procenten toenamen. We zien tal van filmpjes op sociale media en dat zijn dan zaken die deze antisemieten zelf de media in slingeren! Kennelijk voelt men zich gedekt dan wel veilig om dit te doen.

In geval van moslims kan het ook zijn dat antisemitisme zo gewoon is in deze religie en nu ze massaal de straat op gaan en dus in de spotlights komen, valt het zo op. In de eigen bubbel valt antisemitisme niet op, maar ze zijn slecht geintergreerd en zullen niet altijd rekening houden met hoe hun liederlijke kijk op anderen op westerlingen over zal komen.