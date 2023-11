Tussen nu en woensdag 22 november volgen er nog ruim 30 verkiezingsdebatten maar er is maar eentje met Frits Wester en dat is vanavond. Sint Pieter en Timmerfrans hebben afgezegd dus de RTL-kijker moet het doen met Dilan Yesilgöz, Geert Wilders en Caroline van der Plas met aan de kindertafel Esther, Rob en Lilian. De VVD-voorvrouw is de te kloppen partij aldus de kale maestro in zijn voorbeschouwing: "Reken er maar op dat de andere partijen hun pijlen op de enige aanwezige premierskandidaat zullen afvuren. Aan de ene kant maakt het dat voor haar lastig, maar aan de andere kant is het een uitgelezen kans om zich als enige premierskandidaat neer te zetten. Het is aan de andere deelnemers om te tonen of zij daar wel of niet in slaagt." Wij zijn vooral benieuwd of het nog goedkomt tussen Geert en Dilan qua vorige keer. Chips. Nootjes. Bier. Check. Schakelen we nu naar FRITS24.

Update 21:59 - De geest van Daniel Koerhuis zweeft boven het debat. Wilders' oplossing voor de woningnood (naast het sluiten van de grenzen): "We moeten bouwen, bouwen, bouwen."

Update 22:16 - Jetten sneert naar Yesilgöz over het einde van het gedoogkabinet in 2012 en haar wel/niet flirt nu met Wilders. De VVD'ster hapt niet.

Update 22:45 - Ouderenzorg nu. Wilders: meer geld en minder bureaucratie. Yesilgöz: Kost boel veel en we hebben te weinig mensen.

Update 23:09 - Derde en laatste onderwerp: bestaanszekerheid. Presentator Renze Klamer ziet al de hele avond stekeligheden tussen Wilders en Yesilgöz en stelt de vraag: Hoe zit het tussen jullie? Yesilgöz blijft bij haar standpunt dat ze geen kiezer uitsluit. Wilders: “Ik denk dat we het op heel veel punten eens kunnen worden.” Debat gaat verder.

Update 23:30 - Afgelopen! Conclusie over de status van Wilders en Yesilgöz: het is ingewikkeld.

