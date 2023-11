Ook een soort klimaatmars maar dan wél gezellig: de mars van de kroegen in Rotterdam-Centrum over de Erasmusbrug richting Zuid. Ga je mee naar het stadion? Ja, want Feyenoord speelt tegen AZ in de voetbalkraker van dit weekeinde. PSV maakte al gehakt van PEC Zwolle en in de wedstrijd tussen Ajax 3 en Ajax 1 zijn we eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Belangrijk voor de strijd om het landskampioen: voor zowel Feyenoord als AZ is het aanhaken of afhaken bij PSV. Wedstrijd LIVE te zien bij ESPN en in de comments mag u lekker ouwehoeren over uw favoriete voetbalploeg. Dat zou De Graafschap moeten zijn, maar misschien is het wel Trekvogels, of Rukvogels, of Rukberen, of Rukspor, of iets anders met rukken. Stijlloze voorspelling: 2-1 voor Feyenoord.