:

Het gaat redelijk, thank you for asking. Ruim een maand in Nederland ivm het uitruimen van mijn moeder's huis en alle andere dingen die ik niet in Ierland kon doen.

@Ichneumonidae | 13-11-23 | 00:30:

Ik ben het met je eens: niemand wordt blij van zo'n invasie, vooral niet als ze een andere cultuur meebrengen.

Een stukje artikel, ook voor lezeres:

Halikiopoulou ontdekte ook dat ongeveer een derde van het radicaal-rechtse electoraat in Europa helemaal geen probleem heeft met immigratie. Er is zelfs geen correlatie tussen rechts-populisme en aantallen migranten. „Kijk naar Nederland. Een relatief gelukkige en stabiele samenleving, zonder hoge werkloosheid of migratiegolven, en toch hebben jullie radicaal-rechts populisme.”

Denk ook aan het minarettenverbod in Zwitserland, in 2009. Heel Zwitserland telde maar vier minaretten, die niet eens opriepen tot gebed. Deze herfst won de rechts-populistische SVP er opnieuw de verkiezingen met een anti-immigratiecampagne. Voor het eerst voerde de partij echter óók campagne rond de gestegen kosten voor het levensonderhoud.

Economische tegenwind is volgens Halikiopoulou evenmin een doorslaggevende rede voor een stem op populistisch-rechts. Bewijs daarvoor vindt ze bijvoorbeeld in Portugal en Spanje. „Daar was geen radicaal-rechts populisme tijdens de diepe economische crisis vanaf 2008. Dat betekent niet dat alle Spanjaarden en Portugezen migranten omarmden. Maar ze stemden op andere partijen.”