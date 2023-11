Kent u: Alex Pereira (ja). Versloeg in zijn slechts vierde UFC-gevecht de toenmalig in de UFC ongeslagen Izzy en werd daarmee meteen ook Middleweight kampioen. Verloor die titel vervolgens weer in een voor Izzy wonderbaarlijke rematch, en kreeg gisteravond een gewichtsklasse hoger een title shot tegen extréém goede Tsjechische Jiří Procházka (highlights, record). Procházka's vorige gevecht was een overwinning tegen de alom geliefde veteraan Glover Teixeira, die zich opwierp als MMA-mentor toen Alex Pereira de overstap maakte van Glory naar de UFC. Kortom, Pereira had de gelegenheid zijn mentor te wraken en dat is gelukt: per elleboog TKO in ronde twee.

Die KO van Aspinal tegen Pavlovich waarmee hij de nieuwe interim Heavyweight champ werd was ook fantastisch trouwens. Het spektakel werd gadegeslagen door Triumviraat Donald Trump, Tucker Carlson en Kid Rock - beelden na de breek.

plaatje

Het Triumviraat

Dit was de mannelijkste stare down in UFC-geschiedenis trouwens