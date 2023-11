Milde verwarring bij deze stukjestikker zaterdagmiddag. In de veronderstelling verkerend dat de verkiezingen gaan over zaken als bestaanszekerheid, asiel, veiligheid, klimaat en nog wat punten, bleken vrouwen zaterdag de straat op te gaan 'voor hun vrijheid en recht'. Want: "Nederland staat op 22 november voor een keuze. Laat politici niet bepalen over jouw lichaam en leven." Was getekend, Rob Jetten. Al die vrouwen van Jetten bleken echter zo'n 50 demonstranten in Den Haag die tekeergingen tegen de Mars voor het leven die eindigde op het Malieveld. Een mars - onder meer geleid door CU-voorvrouw Mirjam Bikker en SGP-leider Chris Stoffer - die volgens het ANP wél duizenden deelnemers kende. Met het vertrek van Sigrid Kaag en mannetjesmaker Sjoerd Sjoerdsma is overduidelijk geen afscheid genomen van de ophefhysterie die D66 de afgelopen jaren kenmerkt. Zelfs bij een belangrijk onderwerp als abortus maakt de partij gebruik van desinformatie en nepnieuws.

Het was de 31e keer dat die mars werd georganiseerd en anders dan bij corona- en A12 demonstranties is de inzet van de ME dan niet nodig. Wellicht is dat de reden dat u er niets of weinig over gehoord heeft. Dat was wel anders met de SGP-actie eerder deze week waar vrouwen werden lastiggevallen, een buitengewoon onsmakelijk gebeuren waar terecht veel kritiek op kwam.

Maar waarom zijn komende verkiezingen zo belangrijk voor dit onderwerp, ligt er een of ander wetsvoorstel op tafel om abortus te verbieden waar zich een Kamermeerderheid voor aftekent? Nou nee dus. Sterker, sinds dit jaar is de verplichte minimale bedenktermijn bij abortus op wens van de Kamer vervallen en de abortuspil verkrijgbaar bij de huisarts. Stevige abortuskritiek moet je vooral zoeken bij SGP, CU en FvD maar die maken stemtechnisch dus niet de dienst uit. Anders dan Jetten suggereert, staat het hele onderwerp gewoonweg niet op de politieke agenda. Ook niet na de verkiezingen van woensdag 22 november.

OH JAWEL, meent het Haagse D66-raadslid Caroline Verduin (links op de foto met Rob Jetten). "Waarom wil een meerderheid aan politieke partijen dan niet abortus uit het strafboek halen?", werpt zij zaterdag een opmerkzame burger voor de voeten. De politica verwijst naar de behandeling van een burgerinitiatief in de Kamer eerder dit jaar. En het klopt, uit dat debat in mei blijkt dat een Kamermeerderheid daar geen zin in heeft. Deels omdat het een cosmetische wens is: als de behandeling is gegeven door een arts in een ziekenhuis of kliniek volgens de Wet afbreking zwangerschap is de abortus niet strafbaar.

Bovendien zegt het kabinet tijdens dat debat niet per definitie tegen het voorstel te zijn, mits het maar juridisch zorgvuldig is. Daarom is GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet naar eigen zeggen bezig met een initiatiefwet die een en ander mogelijk moet maken. Dat is niet onbelangrijk want dan ligt er iets op tafel waar het parlement zich te zijner tijd concreet over kan buigen.

Maar dat is wél een punt van zorg: Ellemeet keert na de verkiezingen niet terug als Kamerlid, onduidelijk is nu hoe het er met haar voorstel voor staat. Maar de huidige Tweede Kamer neemt op dinsdag 5 december afscheid dus er is nog tijd. Wellicht dat Jetten en Verduin hun GroenLinks-collega een handje kunnen helpen. Misschien wil D66 Kamerlid Carline van Breugel ook nog een duit in het zakje doen.

Dat is in ieder geval effectiever dan het verzinnen van een abortuscrisis en andere gare frames.