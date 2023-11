Ontwikkelingen in Noord-Holland Noord, waar de gemeente Schagen snode nieuwbouwplannetjes had, in de eeuwenoude weilanden ten oosten van 't stadje - Deel I, Deel II - vervolgens aan de haal ging met "een straatje erbij" van Hugo de Jonge - Deel III - om aansluitend er helemaal een soepzooitje van te maken door middenin het Provinciaal Beschermde Landschap (tussen ijsbaan en volkstuintjes - zie pica boven) van Schagen-Oost een noodopvang voor 250 asielzoekers neer te kwakken - Deel IV. Lange tijd hoorden we niks vanuit het Provinciehuis van Noord-Holland, maar vandaag beantwoordt provinciewoordvoerder Martine Hartog vragen van het NHD.nl. Alleen bestemd voor abonnees, en dat zijn we uiteraard (na de break). Mevrouw Hartog is een heerlijke woordvoerder want vaag vager vaagst. Maar het gezaghebbende NoordkopCentraal kopt al dat het BPL de komst van de asielopvang kan belemmeren. Of... we wachten gewoon even 22 november af & daarna Kabinet Wilders I.