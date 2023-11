Schakelen we nu rechtstreeks naar het sympathieke waddeneilandje IceIceBaby waar de dochters dottir heten, drank te koop is in D66-winkels en waar de Koude Oorlog werd beklonken door Reagan & Gorby. Het westelijke schiereilandje Reykjanes schudt en beeft onophoudelijk, dorpen zijn geëvacueerd, wegen afgesloten wegens onbegaanbaar en wellnessparadijs Blue Lagoon is closed. Die IJslanders zijn er natuurlijk hartstikkene cool onder, want die weten niet beter. Maar de vorige keer dat er serieus wat knalde op IJsland lag wekenlang het vliegverkeer in Europa plat. Mulitcam VulkaanView HIERRR. Nog veel meer webcams daarrr. Hadden we al gezegd dat het VIJF VOOR TWAALF is? Nou dan.

Update: Holy Moly

Vet. Deze stream kan praten