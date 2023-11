@Graaisnaaiert,

Je bent tegen de EU zoals die nu gaat zeg je.

Probleem is; zoals het nu gaat is de bedoeling.

Samenwerking zonder EU was nooit een probleem; Interpol, NAVO, EEG, etc. In de praktijk zie ik onder de EU die alles zou verbeteren, alle ellende alleen maar toenemen. Openstaande binnen- en buiten- grenzen; wetteloosheid en anarchie; verdere islamisering en terreurdreiging; decennialange bezuinigingen op defensie ondanks waarschuwingen door oa Obama en Trump; afhankelijkheid van Russisch gas ondanks waarschuwingen van Trump; etc.

De EU is niet het grootste probleem, dat is de weg-met-ons ideologie die het Westen nu verteert. Maar de EU is wel een stukje gereedschap dat effectief wordt ingezet om het Westen verder te verzwakken. Zie hoe Nederlandse politici naar EU-regelgeving verwijzen als ze beleid voeren dat NL volledig afhankelijk van het buitenland maakt vwb arbeid, energie, medicijnen, productie, voedsel, etc.