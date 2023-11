Wapentuig is natuurlijk helemaal niet leuk maar soms is het wel heel sexy. Zoals de Northrop Grumman B-21 Raider, de eerste nieuwe superbommenwerper sinds de B-2 Spirit uit 1988. We hadden de aankondiging al en we verklapten ook al dat Spartacus soms nachtmerries heeft over de F-117. Enfin, de nieuwe sheriff is definitief in (en boven) de stad, want de B-21 heeft haar (stealthbommenwerpers zijn altijd meisjes) maidenvlucht gemaakt. Onder het toeziend oog van een F-16, die erbij vliegt als een MIET. Het ding is een hel voor de radar wegens helemaal rond en curvy, precies als een prachtige vrouw. Alleen het bommenluik is (mogelijk) plat, ook zoals bij een vrouw. Het bouwproces was topgeheim maar inmiddels is het ding geen geheim meer, en vloog ze ook gewoon met een callsign (Raider 33). Wat een joekel.

Dit is toch een vliegend Tetrisblokje