Daadkrachtig optreden van Hugo de Jonge. De minister van Bedankt voor je Stem en Binnenlandse Zaken zag gisteravond Gerrit Hiemstra bezig op X en besloot direct een wetsvoorstel naar de Raad van State te sturen. Er komt wat de CDA' er betreft een hogere straf op het ronselen van volmachtstemmen. Die gaat van een maand celstraf naar een half jaar en ook het online oproepen van mensen om hun volmacht af te geven wordt strafbaar. Of zoals De Jonge het zegt in zijn perscommuniqué: "Op dit moment is de wettelijke delictsomschrijving gebaseerd op de klassieke vorm van ronselen: huis-aan-huis en in persoon volmachten verzamelen. (-) Met dit wetsvoorstel vallen straks andere vormen van ronselen daar ook onder, zoals het eenmalig toespreken van een groep mensen met de oproep om volmachtstemmen af te geven, of het plaatsen van een bericht met die strekking op sociale media." Dat gaat dus over Gerrit.

Nee Ralf, dus niet over jou

Nu ja, natuurlijk wel een beetje.