Lieve mensen laat alles uit uw handen vallen en sla in godsnaam drie koude bier achterover. Plak brie op een stuk toast. En dan hup MEER BIER ZUIPEN. Het is feest!! Hij is niet dood hij leeft, de mierenegel. Een heel bijzondere: een of andere naar David Attenborough vernoemd joekel. Men dacht dat het beest al tig jaar dood was, nou helemaal niet. Hij leeft, hij zit achter de wijven aan, hij doet dingen die mierenegels doen, weten wij veel. We zijn dolblij, we zijn trots op de onderzoekers van Expedition Cyclops en we prijzen ons gelukkig dat die mierenegel niet in Nederland leeft. Dan hadden we alleen maar gezeik gehad of het beest hier wel zou mogen zijn, of dat-ie moet opflikkeren terug naar het Woud van Bialowieza. Welkom op de wereld mierenegel. Geniet ervan.