Niets veranderd blijkbaar. Jaren geleden een bejaarde man van straat geplukt. Hij lag er letterlijk even af. Het was de dag dat hij een aantal jaar daarvoor bij een auto-ongeluk zijn vrouw is verloren en waarbij zijn kind ernstig gehandicapt is geraakt. "'Waar woont u?", was de vraag: "De gevangenis", was het antwoord. Bleek de gevangenisdirecteur te zijn. Eenmaal aan zijn keukentafel in aangrenzend directeursgebouw toch maar gevraagd naar zijn idee over de bewoners van de koepel. "Gespuis" was het antwoord van deze, wat mij betreft, uiterst innemende lieve kerel.