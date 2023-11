Nou, wat is die gozer toch lelijk en waar heeft ie al die medailles aan verdiend, behalve aan de avondvierdaagse? Onze witgestrikte kaptein Roodbaard. Nog een exemplaar zonder compassie ook. Ben ze zo zat die 2.

Max werkte toch bij de Deutsche Bank en is expert in microkredieten. Wanneer gaat ze daar eens wat mee doen in mooi-NL? Er zijn zoveel problemen met 'kleine' leningen en 'kleine' kredieten...

Misschien kan ze met al haar kennis wat mensen helpen/ondersteunen. Als ze er 1 persoon mee helpt is dat al meegenomen. Het mooiste zou zijn als de leners daardoor niet meer uit de hand van de staat hoefden te eten. Oh, hun doen dat ook natuurlijk.

Nee, ze moeten in ONS super de luxe vliegtuig regelmatig heen en terug naar Griekenland. Door de bosbranden heen, gaan met die banaan. Woont Poetin daar ook nog steeds regelmatig?

De enige overeenkomst tussen het vliegtuig en de bosbranden is: Oorzaak en gevolg van de klimaatcrisis.

Bij terugkomst weer jagen op samengedreven wild. Ondanks schaamteloze rechtszaken over rechtmatigheid subsidie. Niet zomaar een bedrag: Kroondomein Het Loo is, op de paleistuin na, gesloten voor publiek van 15 sept. tot 25 dec. Dit wordt gedaan om het levende wild in het gebied rust te geven. De Oranjes jagen dan ook jagen op wild in het gebied.

Het wordt beheerd door de koning, maar het is eigendom van de Staat. Over de periode van 2016 tot 2021 werd 4,7 miljoen euro subsidie verleend voor het Kroondomein.

Wim-Lex denkt dan niet "Empathie aanleren!".