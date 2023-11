Nobelprijswinnaar Milton Friedman (economie) brengt die hele toestand erg begrijpelijk onder woorden.

"It's one thing to have free immigration to jobs.

It is another thing to have free immigration to welfare.

And you cannot have both."



Wat daar niet aan te begrijpen is, is mij een raadsel. Linkje hieronder, 1:30 minuten. Ruim voldoende.

youtu.be/rekammRqFTU?si=JAEGEtd9H8ADP...