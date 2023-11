Keken we al even naar uit en de eerste foto's zag u hier al. Maar nu dus de eerste trailer. Masters Of The Air, gebaseerd op het gelijknamige boek over de 100th Bombardment Group (Heavy) van de Amerikaanse luchtmacht. Uit de tijd dat Europese geschillen nog gewoon, zoals het hoort, beslecht werden met tapijtbombardementen op hoofdsteden. De eenheid kreeg de bijnaam Bloody Hundredth omdat ze zulke ongekende verliezen op ongekende missies leden. Hun vloot bestond volledig uit de Boeing B-17 Flying Fortress. De eenheid was hevig betrokken bij de reorganisatie van Dresden, lange documentaire daarover helemaal onderaan.

Eerste gedachtes: de daytime cgi is goed, maar niet subliem en dat begint zelfs in de trailer al te schuren. Dat is een probleem omdat de 100th juist berucht was wegens hun dagmissies. Wel leuk: we zien kort de Afro-Amerikaanse jachtpiloten van de Tuskegee Airmen (wiki) voorbij komen, inclusief hun befaamde P-51 Mustangs met rode staart. Die hoofdrolspeler Austin Butler blijft ook in deze rol iets vervelends hebben, wat doet denken aan die onuitstaanbare vertolking van US Navy jachtvlieger/dive bomber Richard Halsey Best door Ed Skrein in Midway - wat overigens een fantastisch verslag van de slag was, ook al liet ook daar de daytime cgi te wensen over.

Naar goed trailer-gebruik, alle belangwekkende screenshots onderstaand.

Indrukwekkend beeld van West-Duitse provincie

stilleven in beweging

de makkers

tapijtleggers

mooi shot

Adelaarsoogpunt

Getting laced

Top turret

Man down

Een makker

Grondaanval door P51 Mustangs

Hey de Tuskegee Airmen

Met befaamde Red Tails

Zet daar maar neer

1

2

strafing run

Ruimtelijk

Twee BF109's

Formatie houden

