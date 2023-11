Voor mij is GeenStijl een vrijplaats om met respect elkaars mening of levensopvatting te kruisen. Dat respecteer ik. 's Avonds worden de teugels wat losser.

Regelmatige bezoekers heb ik verteld dat ik deels een huis heb in Moskou, en een buitenhuis , een Datsja. Wij hebben poezen en mijn zwager, hij is Russisch, verzorgt onze Datsja wanneer wij er niet zijn. Vanmiddag belde mijn zwager o. Te vertellen dat mijn buurman zich had opgehangen in onze keuken. Ik heb momenteel behoefte aan een klein hartje. Ik kreeg foto's om mijn buurman te identificeren. Dat was geen prettig gezicht.