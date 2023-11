Het voelt heel raar, maar deze kwestie, en zeker deze dag, voelt als een breekpunt in mijn leven, een 'voor' en een 'na' punt. Als je toch na het lezen van dat volledig hallucinante, super-cynische Hamas-verhaal over 'de Palestijnse kwestie weer op de kaart zetten' nog pro-Gaza gaat demonstreren, dan kies je er gewoon voor om aan de foute kant van historie te gaan staan. De CEO van Hamas BV, zelf lekker aan het genieten in Qatar, geeft gewoon eerlijk toe at het om aandacht gaat, dat ze de Gazanen als pionnen naar hun dood schuiven, dat dat ok is, en dat Israel 0 bestaansrecht heeft dus dat er zolang Hamas bestaat nooit vrede zal zijn.

Ik kan niemand die ik met een Palestijnse vlag, Hamashoofdband of vergoeilijking van 'From the river to the sea' zie of hoor ooit nog serieus nemen. Ik wil ze niet meer horen, ik zal er niet structureel mee kunnen samenwerken, en hun opinie op whatever onderwerp interesseert me ook niet meer.

Ik (gematigd voor reaguurder-begrippen) heb dit echt nog nooit gehad.