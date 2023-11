Dat smelten van landijs is onderdeel van een cyclus. Als er straks teveel landijd is gesmolten, verandert dat de stromingen in de oceanen. Als die stromingen veranderen, kondigt zich een nieuwe ijstijd/glaciaal aan. Dat gehele gebeuren is dus een continue proces, maar de omschakeling van warm naar koud of andersom gebeurt binnen een eeuw. Dit is een korte beschrijving van het natuurlijke patroon. Of mensen daar echt invloed op hebben is en blijft een discussiepunt, en daar kan je geen onderdrukkend beleid op uitstippelen. Ik wil best electrisch rijden, maar ik kan geen 40 ruggen uitgeven om in een rugzak op wielen rond te rijden. En ik wil best stadsverwarming, maar dan moet mijn huis wel in de winter warmer dan 17c kunnen worden. Nu heb ik nog een eigen stookketel die sterker is dan de tocht in het krakkemikkige huurhuisje waarin ik leef. Die ketel zal ik tot de laatste snik verdedigen.