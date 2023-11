Er valt zo best een hoop te bezuinigen:

- Subsidie vervalt voor elke toko die vervolgens de staat aanklaagt. (Aanklagen mag, maar dat gaat de staat niet financieren) Dit bezuinigt niet eens zo zeer op die subsidie, maar vooral op de kosten als gevolg van clubjes die alleen maar bestaan om rijk te worden van procederen

- Extreme versobering van vluchtelingenopvang. Een echte vluchteling vindt gewoon eten krijgen in een veilige omgeving prima. Daar is geen zakgeld voor nodig. Boetes (of erger) betekenen enkele reis naar gesloten uitzettingscentrum. Echte vluchtelingen plegen geen misdaden. Uitzetting, daar werk je aan mee, of je slaapt maar in een barak met andere lotgenoten. Nee, je komt het terrein niet af.

- We regeren niet over ons graf heen. Dus "fondsen" die door komende generaties volgestort moeten worden, worden per direct geannuleerd. Een bouwproject waar we onze handtekening onder gezet hebben blijft behouden (de overheid moet betrouwbaar blijven), maar fondsen met toekomstig uitdeelgeld is in feite beleid over je regeerperiode heen tillen. Dat gaan we dus niet doen.

- Halvering consultancy. Je betaalt (bijv je ICT-ers) maar gewoon een marktconform bedrag. Nu betaalt een Cap Gemini dat salaris, en de overheid het drievoudige. Prima voor eenmalige acties, niet voor lange termijn personeel.

- Ambtenaren worden, net als in het bedrijfsleven, verantwoordelijk voor hun beslissingen. Als ik in het bedrijfsleven er een puinhoop van maak, kost me dat ook mijn carrière of baan.

- Oh ja. De Nederlandse nieuwsmedia moeten in handen zijn van Nederlandse bedrijven. EU propaganda (hetgeen altijd neer komt op: meer geld naar de EU die dat wel eventjes herverdeelt) levert de EU maar zelfstandig aan.

En vanaf daar gaan we aan structurelere oplossingen voor de problemen in Nederland werken.