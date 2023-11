Doodziek inderdaad. Los van het feit dat een enkel cijfer zonder kader (context) eigenlijk niks zegt is dit typisch wat journalistiek tegenwoordig doet: men schrijft een persbericht voor het publiek dat men voor ogen heeft en dat publiek is altijd dommer dan de journalist zelf. Bovendien is de schrijver van het bericht een alfa en heeft dus zelf moeite met cijfers.

In het geval van TNO komt zo'n journalist in een onmogelijke spagaat want de organisatie doet onderzoek en produceert louter cijfers. Het gevolg is een onvolledige en onnavolgbare lettervermicelli.

Ik zou willen weten hoe groot het probleem werkelijk is, afgezet tegen de situaties van vroeger, toen er nog kolenfornuizen waren en er nog volop gerookt werd binnenshuis. Want nu zijn de verschillen volgens mij minimaal en is er geen sprake van een ongezonde situatie.