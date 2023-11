Ik heb het altijd verrekt om voor parkeren te betalen. Ik zoek altijd een plekje op waar je gratis kan staan. Dan moet je wel een eindje lopen, maar dat moet ik toch al van de dokter om gezond te blijven. Al jaren tank ik benzine in België, scheelt al die tijd minstens 16 cent per liter, laatste keer al 39 cent. Daarmee verdien ik de verkeersboetes terug die ik in mijn leven heb opgelopen. Ben al een aardig eind op weg. 's Avonds onder het lezen van GeenStijl drink ik graag bier. Het is mij om het even of dat nou Hopvil pils uit België is van 45 cent / halve liter, of Kordaat van 65 cent of Heineken van €1,10 of zo.

Met alles wat ik bespaarde heb ik steeds mijn hypotheek extra mee afgelost. Dus ik heb van dat aflossen amper een boterham minder hoeven te eten. En wat ik bespaarde aan rente ging het jaar daarop ook in de extra aflossing. Met mijn tempo heb ik over twee jaar mijn tweede hypotheek afgelost.

Als ik kijk naar de jongelui van nu, die hebben nog niks afgelost. Torenhoge hypotheek en maar consumeren en vliegreizen maken. Zakken vol met cadeaus voor Sinterklaas kopen en dan stiekem die cadeaus van Sinterklaas van vorig jaar in de kliko doen. Ja, want ze hadden weer eens iets nieuws nodig. En hun kids doen toch geen bal met die cadeaus want ze zitten de hele dag achter hun tablet.

Je hoeft niet veel moeite te doen om armoede te voorkomen.