Dat heb ik sinds de steekpartij van een paar mossels met een lage bloedsuiker bij London Bridge in 2017. Theresa May hield een speech voor Number 10 en sprak oa over:

First, while the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense. They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism that preaches hatred, sows division and promotes sectarianism.

It is an ideology that claims our Western values of freedom, democracy and human rights are incompatible with the religion of Islam. It is an ideology that is a perversion of Islam and a perversion of the truth.

Since the emergence of the threat from Islamist-inspired terrorism, our country has made significant progress in disrupting plots and protecting the public. But it is time to say `Enough is enough’.

Op het NOS 8-uur nieuws waren deze alinea's are vakkundig uitgeknipt. Dan ben je bezig het nieuws te manipuleren, ook wel tegenwoordig nepnieuws brengen genoemd.

Pfui! Teufel!