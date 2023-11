In navolging van Amsterdam binden nu in totaal 43 gemeenten de strijd aan met de fatbike. U kent de fatbike: een wanstaltig stuk verwrongen staal met dikke bandjes voor sukkels die niet kunnen fietsen en een bel die nooit wordt gebruikt, louter bereden door idioten, klungels, dieven, moordenaars, mensen die vroeg of laat in de gevangenis belanden, tokkies, asokinderen en meer van dat soort mispeersels van papa en mama. "Volgens de wethouders moet er een leeftijdsgrens komen voor fatbikes en een verbod op het opvoeren van e-bikes." Daar voegen wij aan toe dat er een helmplicht moet komen voor de fatbike, want u kent het riedeltje: geen Rodney, Machmoud of Sterre-Prins gaat nog met een fatbike jakkeren als het met geel gel gekamde vlashaar boven de puistenkop in de war gaat. En tevens voegen wij toe aan het Wetboek het 'One strike, you're out'-principe. Bij één overtreding - maakt niet uit wat - komt de gemeentedienst je vieze vuile stinkfiets halen en moet je verplicht mee naar de milieustraat om te kijken hoe je mobiliteitsmislukking in de shredder wordt gejaagd. Och hemel, als er toch een God was. Dan gaf Hij ons oorlogen, hongersnoden, genocide, Sander Schimmelpenninck op Twitter en nu ook de fatbike. Ach en wee, ach en wee.

