Amsterdam Centraal - gisteravond

Hier meer beelden van de bovenstaande bezetting van Amsterdam Centraal gisteravond. Uiteraard werd er ook opgeroepen tot een "Intifada" - wat in de praktijk neerkomt op o.a. eindeloze (zelfmoord)aanslagen op burgerdoelen - en werd er veelvoudig "From the river to the sea, Palestine will be free" gescandeerd - wat in de praktijk neerkomt op genocide. Kan allemaal maar.

In ander binnenlands nieuws blijkt dat Nederland gewoon F35-onderdelen blijft leveren aan Israël, "ondanks ambtelijke waarschuwingen dat hiermee mogelijk „ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht” worden begaan." Maar daarbij zou toch opgemerkt mogen worden dat Hamas niet 20.000 mensen opbelde, 1,5 miljoen vluchtpamfletten dropte, 4,4 miljoen sms'jes stuurde, 6 miljoen voice messages stuurde en een vluchtelingencorridor vlak langs hun eigen tanks creëerde voordat het 220+ gijzelaars naar Gaza sleepte en 1.400 burgers afslachtte.

Ondertussen gaat de IDF te Gaza gestaag verder met het uitschakelen van Hamas-kopstukken, waar er inderdaad wel steeds minder van overblijven. "IDF says it has eliminated the head of Hamas's "industries and weaponry" in an overnight airstrike. The military says Muhsin Abu Zina was "one of the leaders of weapons production" for Hamas, and specialized in manufacturing "strategic weapons and rockets."" Foto hier.

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeld na de breek. We gaan live:



Update 08:40 - Het ministerie van Defensie bericht dat: "Een Nederlandse genderadviseur werkt voor de United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) op het hoofdkwartier in het Libanese Naqoura. Ook hier moest het personeel regelmatig de bunkers in vanwege luchtalarm. Binnen de mogelijkheden gaan de werkzaamheden door." Okay.

Update 08:52 - Hey, hier de video van die Hamas-soldaten die in burgerkleding mortieren afvuren. Zouden zij door Hamas-autoriteiten aangemerkt worden als burgerslachtoffers als Israël hen uitschakelt? (Ja). Ah, hier en hier nóg meer videobeelden van zulks.

CNN kristall-helder over het bloedcynisme van doodscultus Hamas

Nieuwe IDF-beelden uit Gaza

Meer contemplatie met Douglas