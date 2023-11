Had ie beter deze kl**tzak in zijn gezicht en graag op nog meer plekken, kunnen raken:

Van kindermisbruik verdachte oppas ook vervolgd voor misbruik dieren

De oppas uit de gemeente Schagen die wordt verdacht van misbruik van een oppaskindje van hem, wordt ook vervolgd voor het misbruiken van dieren. Het gaat om 1 varken en 2 honden, volgens het OM bij de 2e niet-inhoudelijke zitting tegen de 24-jarige Julian F. in de rechtbank bij Schiphol. Zondag is een hondenbezitter, wiens hond zou zijn misbruikt, aangehouden in Midden-Nederland en zijn hond is in beslag genomen. De man zou zijn huisdier hebben aangeboden aan F. Hij zal apart worden berecht in zijn eigen regio. F. zou ook zijn eigen hond hebben misbruikt. Het OM heeft besloten om F. ook te vervolgen voor deze seksuele handelingen met dieren. Uit onderzoek naar de chats van de verdachte is volgens de officier van justitie gebleken dat F. jarenlang dwangmatig op zoek was naar seksuele contacten met mannen die dieren houden. Contacten "Die vond hij gemakkelijk in heel het land. Zo had hij 273 contacten opgeslagen met het woord boer, 173 met het woord reu, 77 met het woord koe, 35 met het woord paar, 25 met het woord paard, 25 met het woord varken. En 19 contacten met het woord hond." F. heeft volgens de officier van justitie extreme seksuele fantasieën uitgewisseld met dierenhouders. "Het zorgelijke is dat hij naast particulieren contact had met professionele dierenhouders, zoals veehouderijen, maneges en dierenfokkerijen.