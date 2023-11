In weer ander Brits nieuws, lijkt de eerste echte confrontatie in Europa aanstaande nu hooligans en andere Britse subculturen er echt genoeg van hebben: EXCLUSIVE: Football hooligans are planning to 'team up' and 'protect' the Cenotaph from pro-Palestine protestors... with police fearing more than a thousand will come to London where a rally against war in Gaza is set to take place. DM alert:

www.dailymail.co.uk/sport/football/ar...