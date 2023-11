De grootste club van Nederland, Feyenoord, speelde thuis tegen Lazio nu al een van de beste wedstrijden van het jaar. Er is nóg een topprestatie nodig van Santiago Giménez en consorten om zo goed als zeker de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Dan noemen we die Kuip gewoon eindelijk de Justin Bijlow Dome en zagen we het standbeeld van Coentje neer om er aan de Arne Slot Allee een van John de Wolf te kunnen terugplaatsen. Sterspeler van tegenstander Lazio is Ciro Immobile, die heel lief is voor drags en de LHBTI-komjoenitie in het algemeen. Zelf heeft-ie met deze Jessica en dat snappen we dan ook wel weer. Enfin, Feyenoord Feyenoord wat gaan we doen vandaag? Winnen! Alleen met hoeveel is de vraag...