Belangwekkend interview in de nieuwste Linda.meiden (ook met Jasper Demollin over spiritualiteit, daten en klaarkomen: 'Wil een leuke vriendin manifesteren') met Noa Vahle, die zich uitspreekt over haar beroemde moeder Linda de Mol. Nu denkt u misschien 'wat toevallig dat de dochter van Linda de Mol in een blad staat dat ook Linda heet' maar dat is helemaal niet toevallig, want Linda.meiden is de meidenversie van LINDA., het tijdschrift van Linda. de. Mol. Dus als Noa Vahle, winnaar van de Televizier Talentenprijs omdat ze zoveel talent heeft, in het tijdschrift Linda.meiden iets over Linda de Mol zegt, dan is dat ook geen toeval. Het is gewoon een voortzetting van de lijn 'Linda de Mol is hier het slachtoffer' die de machtigste mediafamilie maar blijft herhalen in haar eigen media tot u het zo vaak heeft gehoord dat u denkt dat het waar is. Maar dat is natuurlijk niet zo.

