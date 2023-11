.. en over niet houden van verkiezingen wat over kan komen als moedwillig in stand houden huidige regering die wil blijven, Oekraïnse grondwet zegt:

"Article 83(4) of the Constitution of Ukraine explicitly bans the tenure termination for the Ukrainian members of parliament (MPs) while martial law is in effect and extends the Parliament’s authority until a new assembly is elected after the war. "

Niet heel onlogisch, zelfs niet van een land dat nog niet aan onze hoogstaande democratische *kuch* beginselen voldoet...

[en ja, ik ben mogelijk subjectief want er gewerkt en veel geweest en vriend daar die voor zn land vecht, so sue me Putin-lover(s)]