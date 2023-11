Ik begrijp helemaal niks van de keuze die de VVD maakt voor de nobody Yezilgoz als lijsttrekster.

Via de SP, D66 en het CDA bij de VVD terechtgekomen, waarbij ze in het vacuum van het Rutte-tijdperk bij gebrek aan gewicht is komen bovendrijven.

Het zegt veel over de partij, net zoals het veelzeggend is dat die Soumaya Sahla zomaar een positie kon krijgen. Het is dat ze nu gestruikeld is over het leegroven van de portemonnee van Bolkestein, anders zou ze zo maar staatssecretaris van binnenlandse zaken kunnen worden (met de AIVD als verantwoordelijkheid).

Met Yesilgoz weet je van tevoren dat ze heel hard kan schreeuwen over beperking van migratie, maar binnen haar familie zijn de belangen bij continuatie van 1400 pax per week.

En die Rico? Zijn redeneervermogen doet vermoeden dat zijn IQ lager is dan zijn schoenmaat.