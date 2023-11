De klimaatgekte heeft nu ook de mannen (m/v/x) in het blauw bereikt. De chronisch onderbezette politiemacht had al geen tijd voor die inbraak bij u thuis, het ondersteunen van ov-personeel of het oplossen van uw autodiefstal en met een melding van een gestolen fiets hoeft u al helemaal niet aan te komen. Maar toch vinden agenten dat er vooral meer aandacht moet komen voor klimaatcriminelen. "De delicten met de meeste doden krijgen geen prioriteit, namelijk milieudelicten." Dat wordt dagen vanuit de bosjes observeren om verspreiders van zwerfafval te pakken, keihard optreden tegen iedereen die zijn statiegeldblikje gewoon in de afvalbak tieft en natuurlijk drie miljoen extra flitspalen om hardrijders automotive vervuilers aan te pakken. Sorry meneertje, wij vinden het ook heel vervelend dat het tuig uw Mustang heeft gestolen en uw hond doodtrapte, maar we kunnen nu even niets doen want al onze dienders zijn momenteel druk met een man die een bananenschil in de grijze kliko in plaats van de gft-bak gooide. Dat is als de agenten niet zelf ergens staan te demonstreren voor het klimaat, want terwijl de collega's voor de zoveelste keer de A12 schoonveegden, stonden andere bromsnorren naast de snelweg in hun burgerkleding voor Extinction Rebellion te scanderen. De politie kiest de kant van het klimaatdrammers en uw andere probleempjes moeten maar even wachten.