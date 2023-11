Ik ben het zat! Of we gaan nu man en paard noemen en aanpakken(!), of we staan binnen 20 jaar letterlijk te vechten om onze, superieure levensinstelling te behouden. Wij (het westen) creëerden de welvaart en de vrijheid. Wij schaften als eersten de slavernij af. Wij waren degenen die anderen wilden laten meegenieten. Wij hielpen de wereld. Wij willen een beter leven voor ieder mens. Maar we hebben inmiddels de luxe verloren om nog tolerant te kunnen zijn tegen de inteloranten. We hebben teveel intolerantie binnen gelaten, niets gevraagd, niets geëist en de kanker laten woeden. Op tal van middelbare scholen in de (groot)stedelijke Randstad hebben we defacto al verloren, daar regeert het tuig. Gaan we dat overal laten gebeuren?

Voor alle duidelijkheid, iedereen mag hier van mij wonen, welke kleur, afkomst of religie dan ook. Maar je houdt van de kernwaarden die onze maatschappij hebben gebracht waar hij is. Eenieder die liever sharia wil, eenieder die de joden vernietigd wil zien worden, eenieder die denkt dat islam de hele wereld moet veroveren en de dhimmi ondergeschikt moeten worden gemaakt... Al die mensen moeten worden gedeporteerd. Dit is een land van verlichting, met oh zo veel fouten... Maar ons wereldbeeld is superieur. En de afbraak van ons land en het complete Westen moet stoppen!