Hoezo exoot? Op deze aardkloot zijn wij mensen allemaal eender. Hoezo invasief? In de vorige eeuw waren de eerste generatie gastarbeiders hard nodig voor dit land; je denkt toch niet dat je zonder gevolgen mensen uit een andere cultuur ‘even kunt lenen’?

In feite is in de tijden van de kolonialisaties een beeld in het buitenland geschapen van een overzeese paradijselijke westerse wereld waar alles met geld gekocht kon worden. Met het kopen van specerijen werden de zaadjes geplant van het ambitieuze vooruitgangsdenken van de overheersende westerse wereld - daar waar het klaarblijkelijk goed toeven is. De Derde Wereld uitkopen en afhankelijk maken, en het dan nog vreemd vinden dat ze zo graag en masse deze kant op willen komen vanwege de weelde in het Westen?

Rationeel bezien hebben ze er alle reden toe om hierheen te komen. Wat wij kunnen doen in deze global village is minimaal hen welkom heten. Welkom in dit land. Dan kan het Westen verder gaan met ongegeneerd roofbouw plegen in hun landen.

Invasief ... you sow what you seed! Het is: óf op de blaren zitten, óf alle ‘onbaatzuchtige steun’ terugtrekken uit het buitenland. En: o.a. eerlijke prijzen voor het kobalt uit de Kongo/DRC.